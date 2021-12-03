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Fitch Solutions: Glasgow İklim Mutabakatı karbonsuzlaştırmayı hızlandıracak, Asya on yıl boyunca kömüre bağımlı kalacak

Cuma, 03 Aralık 2021 15:28:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda imzalanan Glasgow İklim Mutabakatı’nın kömür üretiminden uzaklaştırıp yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak hem enerji arzının hem de tüketim modellerinin daha sürdürülebilir hale gelmesini hızlandıracağını ifade etti. Kuruluş, anlaşmanın karbonsuzlaşma yolunda güçlü bir adım olduğuna inanıyor.

Glasgow İklim Mutabakatı’na göre, tüm piyasalar 2022 yılının sonuna kadar mevcut 2030 yılı karbon salımı hedeflerini yeniden gözden geçirme ve güçlendirme konusunda anlaştılar. Ancak Fitch, Asya bölgesinin karbon politikaları oluşturma konusunda geride kaldığını ve bu konudaki araştırmalar daha yeni başladığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda Asya’da net sıfır karbon salımı ve karbon fiyatlandırmasına yönelik güçlü politikalar yürürlüğe girecek olsa da, etkisi yakın-orta vadede sınırlı kalacak.

Açıklamaya göre, Asya’daki kömür enerjisi, önümüzdeki 10 yıl içinde çoğunlukla büyümeye devam edecek, daha sonra zirveyi görerek uzun vadede düşüşe geçmesi bekleniyor. Anlaşmanın ardından oluşan kömür enerjisine yönelik aşağı yönlü risklere rağmen, son yıllarda devreye alınan ve yapım aşamasındaki büyük kömür projelerinin kapasitesi göz önüne alındığında, Asya elektrik üretimi için büyük ölçüde kömüre bağımlı kalmaya devam edecek.


Etiketler: Güneydoğu Asya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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