Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %2,1 düştü

Cuma, 26 Nisan 2024 11:31:29 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %23,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 2,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %20,9 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %2,1 düşerek 6,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.