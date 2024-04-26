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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %2,1 düştü

Cuma, 26 Nisan 2024 11:31:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %23,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 2,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %20,9 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %2,1 düşerek 6,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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