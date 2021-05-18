﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fitch: Çin’in çelik fiyatlarındaki yükseliş yavaşlayacak, ancak fiyatlar gücünü koruyacak

Salı, 18 Mayıs 2021 12:41:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’e göre, Çin’in çelik fiyatlarındaki yükselişin, azalan inşaat faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında düşecek olan talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda yavaşlaması bekleniyor. Ancak, yüksek demir cevheri fiyatları ve arzı sınırlayan yeni çevre düzenlemeleri çelik fiyatlarını yüksek seviyelerde tutabilir. Fitch Ratings, bu durumun çevreci tesislere sahip ve üretim kesintileri karşısında daha dayanıklı olan büyük çelik üreticilerine fayda sağlamasını bekliyor.

Çin’in çelik fiyatları, son kullanıcıların çelik stok alımı yapmaya başlamasıyla yılın başından bu yana yükseldi. Örneğin, inşaat sektöründen gelen güçlü talep, elektrikli araç üretimi, üretim kısıtlama politikaları ve yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle inşaat demiri fiyatları Nisan ayının sonuna göre 600 RMB/mt’un üzerinde artışla 6.000 RMB/mt seviyesine yükseldi.

Hebei eyaletinde uygulanan üretim kısıtlamaları da yükselişte büyük rol oynuyor. Çin’in toplam ham çelik üretiminin yaklaşık %15’ini oluşturan Tangshan, karbon salımını azaltmak amacıyla yıl boyunca %30-50 oranlarında değişen üretim kısıtlama politikaları uyguladı.

Fitch Ratings, Hebei eyaleti merkezli HBIS Group’un tesisleri çoğunlukla çevreci ve üretim kısıtlaması oranı düşük olduğundan şirketin diğer tesislerdeki üretim düşüşünden fayda sağlamasını bekliyor. Öte yandan, Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, farklı üretim tesisleri ve ürün çeşitleri kendisini üretim kısıtlama politikalarına karşı daha dirençli hale getirdiğinden, Fitch’in 2021 yılı için tahmin ettiğinden daha yüksek bir gelir elde edebilir.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  görüş  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  May

Uğur Dalbeler: Türk çelik sektörünün ihracat değeri 17 milyar $’a ulaşabilir
12  May

Kobe Steel 2020-21 mali yılında net kâr açıkladı
07  May

Çelik Dış Ticaret Derneği Çin’in ihracat vergisi iadesini kaldırmasının etkilerini tartıştı
07  May

Nippon Steel 2021-22 mali yılında en yüksek kârı kaydetmeyi bekliyor
28  Nis

Çin kütük, hurda ve pik demirden aldığı ithalat vergisini kaldırdı; bu durum ASEAN dışındaki yarı mamul tedarikçilerine ...