Fitch: Çin’in çelik fiyatlarındaki yükseliş yavaşlayacak, ancak fiyatlar gücünü koruyacak

Salı, 18 Mayıs 2021 12:41:20 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’e göre, Çin’in çelik fiyatlarındaki yükselişin, azalan inşaat faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında düşecek olan talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda yavaşlaması bekleniyor. Ancak, yüksek demir cevheri fiyatları ve arzı sınırlayan yeni çevre düzenlemeleri çelik fiyatlarını yüksek seviyelerde tutabilir. Fitch Ratings, bu durumun çevreci tesislere sahip ve üretim kesintileri karşısında daha dayanıklı olan büyük çelik üreticilerine fayda sağlamasını bekliyor.

Çin’in çelik fiyatları, son kullanıcıların çelik stok alımı yapmaya başlamasıyla yılın başından bu yana yükseldi. Örneğin, inşaat sektöründen gelen güçlü talep, elektrikli araç üretimi, üretim kısıtlama politikaları ve yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle inşaat demiri fiyatları Nisan ayının sonuna göre 600 RMB/mt’un üzerinde artışla 6.000 RMB/mt seviyesine yükseldi.

Hebei eyaletinde uygulanan üretim kısıtlamaları da yükselişte büyük rol oynuyor. Çin’in toplam ham çelik üretiminin yaklaşık %15’ini oluşturan Tangshan, karbon salımını azaltmak amacıyla yıl boyunca %30-50 oranlarında değişen üretim kısıtlama politikaları uyguladı.

Fitch Ratings, Hebei eyaleti merkezli HBIS Group’un tesisleri çoğunlukla çevreci ve üretim kısıtlaması oranı düşük olduğundan şirketin diğer tesislerdeki üretim düşüşünden fayda sağlamasını bekliyor. Öte yandan, Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, farklı üretim tesisleri ve ürün çeşitleri kendisini üretim kısıtlama politikalarına karşı daha dirençli hale getirdiğinden, Fitch’in 2021 yılı için tahmin ettiğinden daha yüksek bir gelir elde edebilir.