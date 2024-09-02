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Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi ve satışları 2023-24 mali yılında yükseldi

Pazartesi, 02 Eylül 2024 14:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited, bu yılın 30 Haziran tarihinde sona eren 2023-24 mali yılının tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirket, bir önceki mali yıla kıyasla %2,7 artışla 1,51 milyon ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Mali yılında tamamında Fenix Resources, ülkenin batısında bulunan Iron Ridge madeninden yıllık %7,4 artışla 1,46 milyon wmt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirirken 723.657 wmt parça cevher ve 739.384 wmt toz cevher içeren 25 kargo sattı. Ayrıca Iron Ridge madeninin faaliyete başladığı 2021 yılından bu yana söz konusu madenden yapılan toplam demir cevheri sevkiyatları, 30 Haziran tarihi itibarıyla yaklaşık 4.662.643 wmt seviyesine ulaştı.

Aynı yılda ortalama %64,3 tenörlü parça cevher ve %63,2 tenörlü toz cevher sevk edilirken bir önceki mali yılda %64,4 tenörlü parça cevher ve %62,7 tenörlü toz cevher sevkiyatı gerçekleştirilmişti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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