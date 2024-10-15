Eylül ayında Çin’in çelik ihracatı 10 milyon mt’u geçerek 2016’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Son yayımlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %6,9 ve yıllık %26 artışla 10,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin, yüksek tonajlı siparişler için düşük fiyatlardan ihracat satışları yapmaya devam etti ve ihracat fiyatlarının yerel fiyatlardan daha iyi olması sayesinde dış piyasalara yapılan satışlar hızlandı. Böylece yıllık bazda artış, Ağustos ayındaki %14,6’dan %26’ya yükseldi ve 10 milyon mt’un üzerinde satışla 2016 yılından bu yana en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

Ocak-Eylül döneminde ise Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık bazda %21,2 artarak 80,711 milyon mt'a yükseldi.

İhracatın hacminin Ekim ayı ile kısmen Kasım ayında yine iyi seviyelerde yer alması beklenirken, iç piyasada çelik fiyatlarının toparlanması ve Kasım sonu-Aralık sevkiyatlı ihracat bağlantıları yapılmaması sebebiyle Aralık ve Ocak aylarında azalacağı düşünülüyor.

Öte yandan Çin'in nihai mamul ithalatı Eylül ayında aylık bazda %8,8 artış ve yıllık bazda %13,4 düşüşle toplam 554.000 mt seviyesinde kaydedildi.