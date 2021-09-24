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Evergrande krizi Brezilya’nın demir cevheri ihracatını olumsuz etkileyebilir

Cuma, 24 Eylül 2021 09:27:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Çinli emlak devi Evergrande Group’un borç krizinin, Brezilya’nın demir cevheri ihracatını olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Evergrande’nin temerrüde düşebileceği ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından, küresel borsalar tepki vermiş, Vale gibi pek çok şirketin hisseleri düşüş yaşamıştı. Ayrıca, Brezilya merkezli danışmanlık şirketi MB Associados’un Baş Ekonomisti Sergio Vale, söz konusu borç krizinin, demir cevheri fiyatlarında süregelen düşüşü daha da hızlandıracağını söyledi.

Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının da demir cevheri fiyatlarındaki düşüşe etki ettiği belirtiliyor. BBC Brazil tarafından yayımlanan bir haberde, Çin emlak sektöründeki yavaşlamanın, Brezilya demir cevheri ihracat piyasasında sıkıntılara yol açtığına değinildi. Brezilya’nın Çin’e yaptığı ihracatın %20’sini demir cevheri oluşturuyor. Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak Brezilya’nın demir cevheri ihracat tonajı ve geliri düşecek.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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