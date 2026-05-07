Hebei eyaletinde çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026’nın Nisan ayında %57,3’e yükseldi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği verilerine göre Çin’in Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında aylık 5,7 puan artışla %57,3 seviyesine yükselerek son 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Çin genelindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi ise aylık 1,4 puan düşüşle %49,2 seviyesine geriledi. Böylece Hebei eyaletindeki satın alma yöneticileri endeksi ülke genelinden farklı bir seyir izledi.

Nisan ayında Hebei eyaletinin çelik sektörüne yönelik toplam yeni sipariş endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artışla %59,8 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık bazda 20,7 puan artışla %64,6 seviyesine çıkarken, yeni ihracat siparişleri endeksi de 10,0 puan yükselerek %62,5 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Hebei eyaletindeki nihai çelik stok endeksi aylık bazda 12,2 puan artışla %46,0 seviyesine yükseldi.

Nisan ayında Hebei eyaletinin hammadde stok endeksi aylık 1,3 puan artışla %47,6 seviyesinde gerçekleşti. Fabrika çıkışı nihai mamul fiyatları endeksi Nisan ayında aylık 8,6 puan artışla %79,3 seviyesinde yer aldı. Hammadde satın alma fiyat endeksi ise Mart ayına kıyasla 14,6 puan yükselerek %82,9 seviyesine çıktı.

Nisan ayında çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının artması üretim seviyelerini yükseltirken, son kullanıcılardan gelen çelik talebi de kademeli olarak iyileşti. Ayrıca demir cevheri, kok ve hurda dahil olmak üzere hammadde fiyatlarındaki artış, maliyet tarafından nihai çelik fiyatlarını güçlü şekilde destekledi.