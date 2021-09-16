EUROFER: Fit for 55 iklim hedeflerine ulaşmak için önemli

Perşembe, 16 Eylül 2021 12:09:22 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Anlaşma’nın bir parçası olan Fit for 55 (%55 hedefine uygunluk) paketinin doğru koşulları ve teşvikleri uygulaması halinde, Avrupa çelik sektörünün 2030 yılına kadar karbon salımını 1990 yılına kıyasla %55 oranında azaltma hedefine ulaşabileceğini belirtti.

Avrupa çelik sektörü, iklim geçişinde tam destek sağlamak için AB’li yetkililerden, özellikle elektrik ve hidrojen olmak üzere uygun fiyatlı düşük karbonlu enerjiye erişim ile temiz teknolojiler için yatırım desteği sağlamasını ve karbon kaçağını etkili bir şekilde önlemesini istiyor.

EUROFER’e göre, artan iklim hedefleri ile geçen yıl ikiye katlanan ve son iki yılda üç katına çıkan karbon fiyatları, güçlü karbon kaçağı önlemleri gerektiriyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Fit for 55 paketi yeni 2030 iklim hedefini gerçekleştirmek amacıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi revizyonunu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını, Enerji Vergisi Yönergesi’nin revizyonunu ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yönergeleri’nde yapılacak değişiklikleri içeriyor.