EUROFER: AB’nin ABD’den yönlendirilen çelik ithalat akışını durdurmak için etkili koruyucu önlemlere ihtiyacı var

Kritik AB-ABD ticaret anlaşmasının son tarihi olan 1 Ağustos yaklaşırken Avrupa çelik sektörü tedirgin. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), son tarihe kadar bir anlaşmaya varılması gerektiğini, aksi takdirde AB’nin ABD’ye yönelik çelik ihracatına %50 oranında yıkıcı vergiler uygulanacağı uyarısında bulundu. Ayrıca EUROFER, ABD’den yönlendirilen ithalat akışını durdurmak için AB’nin çelik ithalatına yönelik son derece etkili koruyucu önlemlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

EUROFER’e göre ABD tarafından bu yılın başında artırılarak yeniden yürürlüğe konan söz konusu vergiler, AB’nin halihazırda sıkıntı çeken çelik sektörünü daha da zor durumda bırakabilir. Sektör şu anda küresel kapasite fazlası, haksız ticaret uygulamaları, yüksek enerji ile karbon maliyetleri ve düşen marjlarla boğuşuyor. İthalat şu anda AB pazarının %27’sini oluştururken, EUROFER, ABD’den yapılan her üç ton ithalatın ikisinin Avrupa'ya yönlendirildiğini ve AB pazarının ucuz, karbon yoğun ürünlerle dolduğunu belirtti.

Mevcut durum ekonomik bir endişe yaratmasının yanı sıra AB’nin iklim hedeflerini de tehdit ediyor. Üçüncü ülkelerden gelen ucuz ve yüksek emisyonlu çelik, AB'nin yeşil çelik üretimine geçiş çabalarını baltalıyor.