Eski Ilva tesislerinin devralımı için iki teklif sunuldu

Acciaierie d’Italia ve Ilva’ya atanan yöneticiler, eski Ilva tesislerinin devralınması için belirlenen 11 Aralık gecesi sona erene kadar iki teklif sunulduğunu açıkladı. Açıklamada, tekliflerin Bedrock Industries ve Flacks Group tarafından verildiği bildirildi.

Tüm birimlerin devralınmasını kapsayan her iki teklif de ihale prosedüründe belirtilen şartlar ve koşullar doğrultusunda usulüne uygun şekilde sunuldu. Atanan yöneticiler, şimdi teklifleri ve ihale şartlarında belirtilen gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek üzere inceleme sürecine geçecek.

İhale süreci halen açık durumda. İhale açıklamasında öngörüldüğü üzere diğer ilgili taraflar da mevcut tekliflere kıyasla iyileştirilen teklifler sunabilecek.

İki teklifin sunulmuş olması eski Ilva varlıklarının elden çıkarılması sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sürecin karmaşık bir endüstriyel, mali ve kurumsal çerçevede ilerlemeye devam ettiği ifade ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere satış süreci, Taranto’daki çelik üretim tesisine yönelik karbonsuzlaşma planına ilişkin süregelen görüşmelerle yakından bağlantılı. Bu kapsamda gelecekteki doğrudan indirgenmiş demir merkezi, enerji tedarik çözümleri ve geçiş sürecinde üretim sürekliliğini güvence altına almak için gerekli finansal kaynaklar masaya yatırılıyor. Aynı zamanda faaliyetlerin genel ekonomik sürdürülebilirliği ve sendikaların talep ettiği istihdam güvencelerine ilişkin temel başlıklar da henüz netlik kazanmış değil.

Sunulan tekliflerin değerlendirilmesi ve ek teklif sahiplerinin sürece dahil olma ihtimali, ihale sürecinin bir sonraki aşamalarını ve İtalya’nın en büyük çelik üretim merkezinin geleceğine ilişkin görünümünü belirlemede kritik rol oynayacak.