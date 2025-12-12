 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Eski...

Eski Ilva tesislerinin devralımı için iki teklif sunuldu

Cuma, 12 Aralık 2025 15:14:50 (GMT+3)   |   Brescia

Acciaierie d’Italia ve Ilva’ya atanan yöneticiler, eski Ilva tesislerinin devralınması için belirlenen 11 Aralık gecesi sona erene kadar iki teklif sunulduğunu açıkladı. Açıklamada, tekliflerin Bedrock Industries ve Flacks Group tarafından verildiği bildirildi.

Tüm birimlerin devralınmasını kapsayan her iki teklif de ihale prosedüründe belirtilen şartlar ve koşullar doğrultusunda usulüne uygun şekilde sunuldu. Atanan yöneticiler, şimdi teklifleri ve ihale şartlarında belirtilen gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek üzere inceleme sürecine geçecek.

İhale süreci halen açık durumda. İhale açıklamasında öngörüldüğü üzere diğer ilgili taraflar da mevcut tekliflere kıyasla iyileştirilen teklifler sunabilecek.

İki teklifin sunulmuş olması eski Ilva varlıklarının elden çıkarılması sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sürecin karmaşık bir endüstriyel, mali ve kurumsal çerçevede ilerlemeye devam ettiği ifade ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere satış süreci, Taranto’daki çelik üretim tesisine yönelik karbonsuzlaşma planına ilişkin süregelen görüşmelerle yakından bağlantılı. Bu kapsamda gelecekteki doğrudan indirgenmiş demir merkezi, enerji tedarik çözümleri ve geçiş sürecinde üretim sürekliliğini güvence altına almak için gerekli finansal kaynaklar masaya yatırılıyor. Aynı zamanda faaliyetlerin genel ekonomik sürdürülebilirliği ve sendikaların talep ettiği istihdam güvencelerine ilişkin temel başlıklar da henüz netlik kazanmış değil.

Sunulan tekliflerin değerlendirilmesi ve ek teklif sahiplerinin sürece dahil olma ihtimali, ihale sürecinin bir sonraki aşamalarını ve İtalya’nın en büyük çelik üretim merkezinin geleceğine ilişkin görünümünü belirlemede kritik rol oynayacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa uzun mamul piyasası SKDM’nin etkileri ve yaklaşan tatiller nedeniyle durgun

12 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa soğuk rulo sac ve galvaniz sac piyasasında fiyatlar yatay veya yukarı yönlü, ithalat SKDM öncesi durma noktasına ...

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Assofermet Acciai: İtalya çelik piyasası Kasım sonunda iyileşme sinyalleri verdi, 2026’da toparlanma mümkün

08 Ara | Çelik Haberler

Avrupa’da uzun mamul fiyatları yüksek seviyelere yerleşti

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa’da yerel ve ithal sıcak rulo sac fiyatları güçlü seyrini korurken, zayıf talep sebebiyle ticaret halen durgun

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hidrojen destekli Hydra projesi Taranto’nun karbondan arındırılmasında büyük rol oynayacak

02 Ara | Çelik Haberler

Acciaierie d’Italia Taranto’daki 1 No’lu konvertörünü yeniden devreye aldı

27 Kas | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,4 arttı

27 Kas | Çelik Haberler

Avrupa'da soğuk rulo sac ve galvanizli sac fiyatları çoğunlukla yatay seyretti, alıcılar çekimser

21 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’da uzun mamul fiyatları düşük bağlantı tonajlarına rağmen yukarı yönlü baskı gördü

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis