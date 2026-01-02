İtalya Rekabet Kurumu dökme demir karteli soruşturmasını kapattı, 70 milyon € ceza kesti

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), İtalya’daki dökme demir pazarındaki rekabet karşıtı uygulama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladığını ve çok sayıda dökümhane ile sektör birliği Assofond’a toplam 70 milyon € tutarında idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Kuruma göre soruşturma İtalya’daki dökme demir satış pazarında Avrupa Birliği kanunlarının ihlali niteliğinde bir rekabet karşıtı anlaşmanın varlığını ortaya koydu. İhlalin en geç 5 Şubat 2004 tarihinde başladığı ve 30 Haziran 2024’e kadar devam ettiği tespit edildi.

Rekabet karşıtı uygulamanın niteliği

İtalya Rekabet Kurumu, tarafların özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde kâr marjlarını korumak amacıyla fiyat artışı taleplerini desteklemek ve müşteriler karşısında pazarlık güçlerini artırmak için ticari stratejilerini koordine ettiklerini belirtti.

Kuruma göre bu koordinasyon şu yollarla gerçekleştirildi:

Ticari açıdan hassas bilgilerin paylaşılması

“Assofond Göstergeleri” olarak adlandırılan fiyat endeksleme mekanizmalarının birlikte geliştirilmesi ve kullanılması

Kurum, bu mekanizmaların dökümhanelerin dökme demir fiyatlarının satış marjı da dahil olmak üzere giderek daha büyük bir bölümünü koordineli şekilde güncellemelerine olanak sağladığını ifade etti.

İtalya Rekabet Kurumu, uygulamanın ciddiyeti ve uzun süresi dikkate alındığında azami uygulanabilecek para cezalarının yaklaşık 600 milyon € seviyesine ulaşabileceğini kaydetti. Ancak sektörün içinde bulunduğu ciddi kriz göz önünde bulundurularak toplamda 70 milyon € tutarında indirimli ceza uygulanmasına karar verildi.

Assofond’un karara tepkisi

Kararın ardından yayımlanan açıklamada İtalyan dökümhaneleri birliği Assofond, kartel iddialarını reddederek yaptırımları “haksız ve absürt” olarak nitelendirdi ve zaten ağır baskı altında olan bir sektörü cezalandırdığını savundu.

Birlik kararın kendi faaliyet sürekliliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve birlik sistemi açısından daha geniş kapsamlı bir darbe anlamına geldiğini belirtirken, aynı zamanda İtalya’nın makine imalat sanayisinin bir bölümünü de olumsuz etkilediğini ifade etti. Assofond ayrıca söz konusu kararın kapsama giren şirketlerin operasyonel sürekliliğini zayıflatma ve binlerce istihdamı riske atma tehlikesi taşıdığını vurgulayarak soruşturmanın kapsadığı dönem boyunca kapanmalar ve iflaslar nedeniyle İtalya’daki dökme demir dökümhanelerinin sayısının yarıya indiğine dikkat çekti.