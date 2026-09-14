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Erdemir Romanya elektrifikasyon dönüşümüne yönelik yüksek katma değerli çelik üretimini geliştirecek

Pazartesi, 14 Eylül 2026 12:09:51 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Romanya, elektrifikasyon ve enerji dönüşümünün hız kazandığı dönemde elektrikli araçların çekiş motorlarında kullanılan yeni nesil E-Car çelikleri ile daha ince ve düşük manyetik kayıplı ürünlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Yıllık 150.000 mt üretim kapasitesine sahip şirket, üretiminin %90'ını Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediyor.

Elektrik çeliğinde 50 yılı aşkın üretim deneyimine sahip Erdemir Romanya, elektrik motorları ve jeneratörlerin nüvelerinde kullanılan taneleri yönlendirilmemiş elektrik çeliği üretimi gerçekleştiriyor.

E-Car çelikleriyle ürün gamını geliştirecek

Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte Erdemir Romanya, elektrikli araçların çekiş motorlarında kullanılan E-Car çeliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca daha ince ve düşük manyetik kayıplı ürünlerin geliştirilmesine odaklanarak, Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne yönelik yüksek katma değerli çelik üretimini geliştirmeyi hedefliyor.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, enerji dönüşümünde elektrik çeliğinin önemine dikkat çekerek, “Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar tüm bu dönüşümün tam merkezinde ise elektrik çeliği bulunuyor. Erdemir Romanya olarak Târgovişte'de 50 yılı aşan köklü bir üretim tecrübesine sahibiz. Üstelik üretimimizin %90'ını doğrudan ihraç ediyoruz,” dedi.

İsdemir'in sıcak ruloları Romanya tesisinde kullanılmaya başlandı

Erdemir Romanya'nın üretim kabiliyetinin geliştirilmesi kapsamında İsdemir'de geliştirilen elektrik çeliğine uygun sıcak rulolar Romanya tesisinde kullanılmaya başlandı.

Yalçıntaş, İsdemir'de geliştirilen sıcak ruloların kullanılmaya başlanmasının tesisin kapasitesini ve verimliliğini desteklediğini ifade etti.

Almanya, Polonya, Macaristan, Fransa ve ABD pazarlarında ürün gamı geliştirilecek

Erdemir Romanya, Avrupa pazarlarına yakınlığı ve üretim altyapısıyla OYAK Maden Metalürji'nin Avrupa'daki üretim ve ihracat merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Yalçıntaş, “Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaştığı bu dönemde, Almanya, Polonya, Macaristan, Fransa ve ABD gibi pazarlara sunduğumuz ürün gamını geliştirmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Erdemir 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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