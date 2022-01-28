Erdemir Romanya’nın kapasitesi 20. yılında 120.000 mt’a çıktı

Cuma, 28 Ocak 2022 15:06:29 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, Erdemir’in 2002 yılında bünyesine kattığı Romanya’da bulunan elektrik çeliği tesisindeki faaliyetlerinde 20. yılı geride bıraktığını ve üretimini 120.000 mt’a çıkardığını açıkladı.

2002 yılında tesisin kapasitesi 20.000 mt seviyesinde yer alıyordu.

Motor ve jeneratör sanayisinin ana girdilerinden olan elektrik çeliği üretimini gerçekleştiren Erdemir Romanya geliştirdiği düşük manyetik kayıplı elektrik çeliği ürünlerini ABD, Avrupa ve Türkiye’de bulunan müşterilerine sunuyor.

Buna ek olarak Erdemir Romanya, her türlü özel kaplama türlerinin yapılabildiği modern tavlama ve kaplama hatlarındaki üretimiyle talebi hızla artan elektrikli araba çekiş motorları için elektrik çeliği kalitelerinin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.