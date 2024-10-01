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ERC 2024: Net sıfır emisyon hedefi için üretici ve geri dönüşümcülerin iş birliği şart

Salı, 01 Ekim 2024 16:37:24 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC), 10. yıl dönümü vesilesiyle İtalya, Milano’da 6. Avrupa Geri Dönüşüm Konferansı'nı (ERC) düzenledi.

Konferansta Avrupa’nın karbonsuzlaşma sürecinde döngüselliğin rolü ve geri dönüştürülmüş ürün ticaretinin geleceğini ele alındı. EuRIC başkanı Olivier François, karbon emisyonlarına neden olan başlıca sektörün çelik sektörü olduğunu ve metal geri dönüşüm sürecini düzenlemenin karbonsuzlaşmaya yönelik önemli bir adım olacağını ifade etti.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen ilk panelde, hammadde temininde bağımsız olma konusu ele laındı. AFV Beltrame Group’tan Giovan Battista Landra, Avrupa'nın hammadde tedarikinin üçte ikisini yabancı kaynaklardan yaptığını ve bu yüzden diğer pazarlardan tam olarak bağımsızlığın düşünülemeyeceğini söyledi.

OECD’den Przemyslaw Kowalski son 15 yılda özellikle demir, çelik ve bakır ticari üzerindeki ihracat kısıtlamalarının %20'den fazla arttığını ve bu düzenlemeler nedeniyle hammadde sektörünün giderek "millileştiğini" ifade etti.

Öte yandan Geri Dönüştürülmüş Malzemeler Derneği (ReMa) başkanı Robin Wiener, Avrupa’nın net sıfır emisyon hedefleri için hurdanın daha önemli bir hammadde haline geldiğini ve bu yüzden geri dönüştürülmüş malzemelere olan talebin önümüzdeki birkaç yıl boyunca artacağını belirtti. Ayrıca şirketlerin potansiyel kaynakları israf etmemek için her malzemeden nasıl faydalanabileceklerini daha iyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Konferans sonunda katılımcıların çoğu hem çelik üreticileri hem de geri dönüşüm firmaları açısından ilerleme sağlanabilmesi için iki tarafın da kârlı çıkacağı bir çözüm bulunması geretiği konusunda hemfikirdi. 


Etiketler: Hammaddeler Avrupa Birliği 

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