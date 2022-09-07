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Enerji yoğun sektörler Avrupa Konseyi’nden doğal gaz fiyatlarını sınırlamaya yönelik önlemler almasını istedi

Çarşamba, 07 Eylül 2022 14:13:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) AB’deki enerji yoğun sektörler ile birlikte enerji fiyatlarını ele alan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, iki hafta önce AB spot piyasasında doğal gaz fiyatları 334€/MWh TTF seviyesine yükselerek, ABD’deki fiyatların 10 katına çıkması ve Asya’daki fiyatların çok üzerinde yer almasıyla normal piyasa anlayışı kayboldu. Bu nedenle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışın sanayi kullanıcıları üzerinde yıkıcı sonuçlar yaratması kaçınılmaz.

Bildiride, “Son haftalarda Avrupa’da çok sayıda tesisin kapandığı veya üretimlerini azalttığı görüldü. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kapanış ile duruş yaşanması bekleniyor. Bu büyük üretim kesintileri Avrupa’nın stratejik tedarik zincirleri için dış pazarlara bağımlılığını ve küresel karbon emisyonunu büyük ölçüde artıracak,” ifadesi yer alıyor. Bu kapanışların etkileri değer zincirleri üzerinde de ciddi bir etki göstermeye başlıyor. Birçok enerji yoğun sektörün Avrupa’da üretime devam etmek ve yatırım yapmak için bir gerekçesi bulunmuyor.

Enerji yoğun sektörler Cuma günü gerçekleşecek Olağanüstü Enerji Konseyi’nden önce Avrupa Konseyi’nden AB çapında doğal gaz fiyatlarını sınırlamaya yönelik önlemler ile elektrik fiyatlarını doğal gaz fiyatlarından ayırmak için tasarlanan önlemler uygulamasını istedi. Bildiride geçici kriz devlet yardımları çerçevesinin de bu yeni koşullara göre uyarlanması gerektiği belirtildi.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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