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Endonezyalı Tata Metal Lestari yeni galvanizleme hattıyla üretim esnekliği kazanacak

Çarşamba, 12 Şubat 2025 14:03:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Endonezya merkezli boyalı ve kaplamalı çelik üreticisi PT Tata Metal Lestari’ye yeni bir galvanizleme hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Tata Metal Lestari’nin Cijaya kentindeki Sadang tesisinde inşa edilecek olan hatta çinko, alüminyum ve magnezyum alaşımlı kaplama kullanılarak hem üretim esnekliği sağlanacak hem de şirketin yüksek kalite ve istikrarlı üretim gerçekleştirmesinin önü açılacak. Yıllık kapasitesi 250.000 mt seviyesinde yer alacak olan yeni hat, optimum yüzey kalitesine sahip yüksek kalitede ürünler üretecek.


Etiketler: Galvanizli Kaplamalı Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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