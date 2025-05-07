Ekinciler Demir ve Çelik Afrika’ya ihracatını artırmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Satış ve Pazarlama Koordinatörü Batuhan Ekinci, şirketin gelecek planlarına ilişkin konuştu.

Ekinci, kütük üretim kapasitesi yıllık 1,25 milyon mt ve inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık 1 milyon mt seviyelerinde yer alan şirketin, yerel ekonomiye ve yapı malzemeleri sektörüne katkı sağladığını ifade etti. Ekinciler’in üretimde olduğu kadar ihracat faaliyetlerinde de aktif olduğuna ve Irak’a düzenli satış yaptığına dikkat çekti. Türkiye’nin 2023 yılında Irak’a gerçekleştirdiği toplam 49.993 mt seviyesindeki inşaat demiri ihracatının 23.640 mt’unun Ekinciler tarafından karşılandığını kaydetti. Bununla birlikte Ekinci, şirketin ihracat satışlarında önemli bir payı olan Afrika’nın da bir diğer başlıca satış rotası olarak öne çıktığını ifade etti. Ekinci, “Afrika’ya düzenli olarak ürünlerimizi sevk ediyoruz. İnşaat sektörünün büyüme potansiyeli ve altyapı projelerinin artışı, bize Afrika pazarında önemli fırsatlar sunuyor. Bu doğrultuda, üretimimizin belli bir miktarını ihracata yönlendiriyor ve küresel piyasalardaki talebi yakından takip ediyoruz. Afrika gelecekte de stratejik büyüme planlarımızda öncelikli bölgelerden biri olmaya devam edecek. Bölgedeki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak pazar payımızı artırmayı ve yeni iş birlikleriyle ihracat hacmimizi genişletmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Öte yandan Ekinci, şirketin hem iç hem de dış piyasalarda sürdürülebilir büyümeyi ve kapasite kullanım oranını bu yıl %75 civarlarına çıkarmayı hedeflediğini de bildirdi.