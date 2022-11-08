Ekim ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %53’ü Çin’e verildi

Salı, 08 Kasım 2022 11:20:46 (GMT+3) | Şanghay

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %53’ü Çin’e, %42’si ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri yıllık %19 artışla 3,41 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, küresel piyasalarda yıllık %28 düşüşle 34,75 milyon CGT yeni gemi siparişi verilirken, bunun %46’sını Çin ve %42’sini Güney Kore oluşturdu.

Ekim sonu itibarıyla, küresel piyasalarda gemi üretim şirketlerinin siparişleri aylık 860.000 CGT artışla 104,7 milyon CGT olurken, bu siparişlerin %43’ü Çin’e, %35’i ise Güney Kore’ye verildi.