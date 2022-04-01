Ege Çelik’in yeni yatırımı 2023 yılında devreye alınacak

Cuma, 01 Nisan 2022 14:08:30 (GMT+3) | İstanbul

Ege Çelik ve Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülent Adalı Ege Çelik’in faaliyetlerine ve sektördeki gelişmelere ilişkin Bloomberg HT’ye konuştu.

Ege Çelik’in faaliyetleriyle ilgili olarak, Mete Adalı 2 milyon mt kapasiteli bir tesise sahip olduklarını, bir ocaklarının bekleme modunda olduğunu, birinde yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini ve tek ocakla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Ege Çelik 360.000 mt çelik üretimi gerçekleştirdi ve üretimin neredeyse tamamı filmaşinden oluştu. Ege Çelik’in ürün portföyünü genişletmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Adalı, şirketin Türkiye’de üretilmeyen veya üretimi yeterli miktarda olmayan ürünlerin üretimine yönelik yeni yatırımının 2023 yılının yazında devreye alınacağını bildirdi.

Adalı yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye ve Ukrayna’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığını, ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle gündemin değiştiğini söyledi. İşgalin başladığı 24 Şubat tarihi itibarıyla emtia fiyatlarının hızla arttığını ifade eden Mete Adalı, söz konusu iki ülkenin büyük çelik ve hurda ihracatçıları olduğunu, ülkelerin piyasalardaki yokluğunun etkilerinin görüldüğünü ve önümüzdeki dönemde de görülmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmının Rusya ve Ukrayna’dan tedarik edildiğini söyleyen Adalı, tüm ülkelerin hem tedarik hem de yeni pazar arayışında olduklarını ve üretim kayıpları riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.