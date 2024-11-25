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Dünya DRI üretimi Ekim ayında yıllık %17,1 yükseldi

Pazartesi, 25 Kasım 2024 11:34:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %91,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Ekim ayında toplam DRI üretimi Eylül ayına kıyasla %19,9 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %17,1 artışla 12,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %6,1 artışla 105,7 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Ekim ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,85 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 4,69 milyon mt DRI üretimiyle İran, 702.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 618.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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