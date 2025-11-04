 |  Giriş 
Kametstal kok fırınında yenileme projesi başlattı

Salı, 04 Kasım 2025 15:53:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest'in bağlı kuruluşu Kametstal, 1947 yılında inşa edilen kok fırınının parçalama binasının yenilenmesi için büyük ölçekli bir proje başlattığını açıkladı. Kametstal bu projeyle birlikte yapının taşıyıcı kapasitesini artırmak, operasyonel güvenliği güçlendirmek ve kullanım ömrünü uzatmak istiyor.

2027 yılına kadar devam etmesi planlanan yenileme projesi kapsamında betonarme kolon, zemin ve duvarların güçlendirilmesi, kullanılmayan katların sökülerek taşıyıcı elemanlardaki yükün azaltılması ve ana işlem ekipmanları için yeni destek yapılarının kurulması gibi bir dizi önemli çalışma gerçekleştirilecek.

Kametstal’in açıklamasına göre yatırım projesinin ilk aşaması üretimi durdurmadan sürdürülecek. Tesis, kesintileri en aza indirmek ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışma programını optimize etti ve bu doğrultuda kömür hazırlama işlemleri gece vardiyalarında, inşaat faaliyetleri ise gündüz saatlerinde yürütülecek.

Kametstal bu çalışmaların tüm kok üretim tesislerinde sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarını geliştirme yönündeki genel stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.


