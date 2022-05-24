Dünya ham çelik üretimi Nisan ayında %5,1 düştü

Salı, 24 Mayıs 2022 15:10:07 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında yıllık %5,1 düşüşle 162,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Nisan ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %4 düşüşle 121,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 92,8 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle 7,5 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla 10,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 5,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Nisan ayında yıllık %5,4 düşüşle 12,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 3,3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %1,6 artışla 3,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %18,4 düşerek 7,3 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %0,6 artışla 6,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %5,1 düşüşle 9,4 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 6,9 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,8 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %4 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5,4 düşüşle 1,2 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %14,5 düşüşle 3,3 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %20,7 düşüşle 2,2 milyon mt oldu.