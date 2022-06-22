Dünya ham çelik üretimi Mayıs ayında %3,5 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 14:02:08 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,5 düşüşle 169,5 milyon mt olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının Mayıs ayına kıyasla %1,7 düşüşle 126,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in tahmini ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 96,6 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,2 düşüşle 8,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %17,3 artışla 10,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Mayıs ayında yıllık %6,8 düşüşle 12,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşüşle 3,2 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %1,4 düşüşle 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %19,1 düşerek 7,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 6,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika yıllık %4 düşüşle 9,9 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 7,2 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2021 yılının aynı ayına kıyasla %2,8 düşüşle 3,8 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %4,9 düşüşle 3 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %18,9 düşüşle 1,1 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %10 düşüşle 3,5 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %17,6 düşüşle 2,3 milyon mt oldu.