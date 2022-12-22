Dünya ham çelik üretimi Kasım ayında %2,6 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 14:10:41 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında yıllık bazda %2,6 düşüşle 139,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 1,69 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2021 yılının aynı ayına kıyasla %2,7 artışla 101,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %7,3 artışla 74,5 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,7 düşüşle 7,2 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %5,7 artışla 10,4 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %18,1 düşüşle 4,8 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Kasım ayında yıllık %17,9 düşüşle 10,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %17,9 düşüşle 2,8 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %30,7 düşüşle 2,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %24,6 düşerek 6,5 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %9,6 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, Kuzey Amerika yıllık %6,3 düşüşle 8,9 milyon mt ham çelik üretirken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %10,5 düşüşle 6,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %14,3 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %16,3 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Kasım ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %11,4 düşüşle 1,3 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu yıllık %11,6 artışla 4 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın ham çelik üretimi yıllık %3,9 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.