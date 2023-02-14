Deprem bölgesindeki üreticiler en az ay sonuna kadar üretime başlayamayacak

Salı, 14 Şubat 2023 15:38:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’de 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin altyapıda yarattığı zararlar doğal gaz ve elektrik kesintilerine yol açtı. Mevcut koşullar altında çelik üretimi imkansız hale geldi. İsdemir durum tespit çalışmalarına devam ettiğini ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar üretime ara verildiğini açıkladı.

Bölgede çelik üretiminin en azından bu ayın sonuna kadar başlayamayacağı öngörülürken, elektrik ark ocaklarının yüksek fırınlara kıyasla daha erken devreye alınabileceği ancak yüksek fırınların faaliyete başlamasının birkaç hafta daha sürebileceği anlaşılıyor. Depremden etkilenen bölge, ülkenin toplam yıllık çelik üretiminin %25-30’unu oluşturuyor ve ilk değerlendirmelere göre üretim tesislerinde büyük hasar görülmüyor. Mevcut şartlar iyileştikçe üreticilerin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde üretime dönmeyi hedefledikleri bildiriliyor. Söz konusu koşullar altında Şubat ayında ülkenin çelik üretimi düşüş gösterecek. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan’ın Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre diğer bölgelerdeki üreticiler ihracat pazarları yerine yerel talebi karşılamaya odaklanacaklar.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin açıklamasına göre depremin ardından konteyner alanında yangın çıkan Limakport dışındaki limanlarda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak olağanüstü hal nedeniyle ekipmanların enkaz çalışmalarında kullanılmak üzere sevk edilmesi nedeniyle limanlarda ekipman eksiği bulunduğu ve hasar tespiti için detaylı incelemeler yapılması gerektiği söyleniyor. Lojistik faaliyetlerinin kesintiye uğradığı ilk günlerde short sea çıkışlı hurda kargoları diğer bölgelere yönlendirilmişti.

Öte yandan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş gücündeki kayıpların ülke ekonomisine 2,9 milyar $’a mal olacağını bildirdi. Bu nedenle söz konusu depremin konutlardaki hasar ve milli gelirdeki kayıp dahil olmak üzere ülke için 84 milyar $’lık zarara neden olacağı tahmin ediliyor.