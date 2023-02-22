DCE vadeli demir cevheri fiyatlarındaki artışı hafifletmeye çalışıyor

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:39:38 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla borsaya kayıtlı olmayan şirketlerin açık pozisyonları I2305, I2306, I2307, I2308 ve I2309 kontratları için 1.000 lotla sınırlanırken, diğer kontratlar için sınır 2.000 lot olacak. DCE bu hamleyle vadeli demir cevheri fiyatlarına yönelik spekülasyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Vadeli demir cevheri fiyatları 14 Şubat tarihinden beri artmaya devam ederek spot fiyatlarını destekliyor. Demir cevheri fiyatları şu anda nispeten yüksek bir seviyede yer alıyor, dolayısıyla yatırımcılara olası riskleri göz önünde bulundurmaları hatırlatıldı.