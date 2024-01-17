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Danimarkalı Vestas, rüzgar türbini kuleleri için ArcelorMittal'den düşük karbonlu levha alacak

Çarşamba, 17 Ocak 2024 15:16:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik devi ArcelorMittal, Danimarka merkezli rüzgar türbini üreticisi Vestas'ın rüzgar türbini kulelerinin üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için düşük karbonlu çelik XCarb®'ı kullanacağını duyurdu. Vestas'ın düşük karbon emisyonlu çelik kullanarak hizmet vereceği ilk proje, Polonya'da Baltic Power tarafından inşa edilen ve ülkede 1,5 milyondan fazla konuta 1,2 GW'a kadar temiz enerji tedarik etmesi beklenen bir açık deniz rüzgar santrali.

ArcelorMittal'in Belçika'daki Industeel Charleroi tesisinde, rüzgar enerjisiyle çalışan bir elektrik ark ocağında eritilen çelik hurdası kullanılarak üretilen düşük karbonlu çelik slablar, daha sonra şirketin İspanya'daki kalın levha tesisinde rüzgar türbini kulelerinin üretiminde kullanılmak üzere kalın levhalara dönüştürülüyor. Bu kalın levhalar rüzgar türbini kulelerinin tamamı ve açık denizdeki rüzgar türbini kulelerinin üst kısmı için uygun.

Açık denizdeki bir kulenin üst kısımlarında düşük karbonlu çelik kullanılmasının geleneksel yollarla üretilen çelikten inşa edilen bir kuleye kıyasla emisyonları %25 azalttığı belirtiliyor.


Etiketler: Danimarka Avrupa Birliği 

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