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Ørsted Salzgitter’e deniz üstü rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen tedarik edecek

Cuma, 28 Ocak 2022 11:03:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Danimarka merkezli enerji şirketi Ørsted ile iş ilişkilerinde kapalı değer zincirleri kurmak amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Ørsted Salzgitter’e deniz üstü rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen tedarik ederken, deniz üstü rüzgar santralleri için Salzgitter’in ürettiği düşük karbonlu çeliği kullanacak. Ayrıca, hizmet dışı bırakılan rüzgar türbinlerinden çıkan hurdaları geri dönüştürmeye yönelik planlar da mevcut.

Ørsted 2025 yılına kadar kendi operasyonlarını karbonsuz hale getirmeyi ve böylece net sıfır karbon salımına ulaşan ilk büyük enerji şirketi olmayı hedefliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  Danimarka  Almanya  Salzgitter  |  benzer haberler »


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