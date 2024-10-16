ArcelorMittal Velux’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, Danimarka merkezli çatı penceresi, güneş tüneli ve ilgili aksesuar üreticisi Velux Group’a düşük karbon emisyonlu çelik tedarik etmek üzere 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma, Velux’un çatı pencerelerinde kullanılan çeliklerin karbon ayak izini geleneksel olarak üretilen çeliğe kıyasla %70’e kadar azaltma konusunda 2023 yılında kurulan ortaklığa katkıda bulunacak.

Yeni anlaşmayla Velux, ürün teminini kademeli olarak artıracak ve böylece 2025 yılına kadar çatı pencerelerinin çeşitli çelik bileşenlerinde daha önce kullanılan geleneksel olarak üretilen çeliğin yerine XCarb® kullanılacak.

XCarb® minimum %75 oranında geri dönüştürülmüş çelik ve tamamen yenilenebilir elektrik kullanılarak üretiliyor.