Avrupa Komisyonu karbon kaçağı riskini önlemek için Danimarka devlet yardımını onayladı

Avrupa Komisyonu, Danimarka hükümetinin bazı şirketlerin tabi olduğu yeni sera gazı emisyonu vergisini azaltmak üzere planladığı 724 milyon €’luk devlet yardımına onay verdiğini açıkladı. Önlem, şirketlerin üretimini AB dışında daha az iddialı iklim politikasına sahip ülkelere kaydırarak küresel sera gazı emisyonunun artmasına yol açmasıyla oluşan karbon kaçağı riskinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Söz konusu önlem, Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) tabi olan, AB ETS Karbon Kaçağı Listesi’nde bulunan sektörlerde faaliyet gösteren ve üretim sürecinde karbon emisyonu açığa çıkaran şirketlere fayda sağlayacak. Bu koşullara uyan şirketler, standart vergi oranının %33’üne tabi olacak. Bu önlem 31 Aralık 2033 tarihine kadar geçerli olacak.

Danimarka, 2030 yılında karbon emisyonunu 1990 yılına kıyasla %70 azaltmayı hedefliyor.