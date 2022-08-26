Danieli beş Çinli çelik üreticisine elektrik ark ocağı tedarik edecek

Cuma, 26 Ağustos 2022 13:44:18 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çinli çelik üreticileri Qiananshi Jiujiang, Hebei Puyang, Tangshan Zhongshou, Changshu Longteng ve Zhejiang Yuxin’e Zerobucket teknolojisine sahip elektrik ark ocakları tedarik edeceğini açıkladı.

Danieli Zerobucket elektrik ark ocakları, sıcak metal, doğrudan indirgenmiş demir, sıcak briketlenmiş demir ve hurda gibi çeşitli karışımların kullanılmasına izin veren en esnek eritme birimleri. Ocaklar çelik üretim tesislerinin verimliliğini artıracak.

Saatte 210-330 mt kapasiteye sahip olacak elektrik ark ocaklarının 2022 yılının sonu ile 2023 yılının başı arasındaki dönemde devreye alınması bekleniyor.