CSP’nin slab sevkiyatları Nisan ayında arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:39:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale, Posco ve Dongkuk Steel’in sahibi olduğu Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in slab sevkiyatları, bu yılın Nisan ayında yıllık %25,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, şirketin slab sevkiyatları, Mart ayında kaydedilen 262.290 mt’a kıyasla aylık %11,4 düşerek 232.362 mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, şirketin toplam slab sevkiyatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 911.223 mt oldu.

Önceki adıyla Companhia Siderurgica do Atlantico olan Ternium Brazil ile birlikte CSP, Brezilya’nın başlıca slab tedarikçileri arasında yer alıyor.