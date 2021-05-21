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CSP’nin slab sevkiyatları Nisan ayında arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:39:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale, Posco ve Dongkuk Steel’in sahibi olduğu Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in slab sevkiyatları, bu yılın Nisan ayında yıllık %25,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, şirketin slab sevkiyatları, Mart ayında kaydedilen 262.290 mt’a kıyasla aylık %11,4 düşerek 232.362 mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, şirketin toplam slab sevkiyatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 911.223 mt oldu.

Önceki adıyla Companhia Siderurgica do Atlantico olan Ternium Brazil ile birlikte CSP, Brezilya’nın başlıca slab tedarikçileri arasında yer alıyor.


Etiketler: Vale  çelik üretimi  Brezilya  ith/ihr istatistikleri  Güney Amerika  slab  POSCO  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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