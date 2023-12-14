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CSC’nin faaliyet geliri ve kârı Kasım’da arttı

Perşembe, 14 Aralık 2023 10:06:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) karbon çelik satışlarının bu yılın Kasım ayında 664.600 mt, Ocak-Kasım döneminde ise 7,14 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Kasım ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %2,7 artışla 29,86 milyar NTD (955,13 milyon $) seviyesinde yer alırken, şirket Ekim ayında kaydedilen 517,43 milyon NTD kâra kıyasla 1,26 milyar NTD (40,44 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın ilk 11 ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %20,2 düşüşle 333,84 milyar NTD (10,67 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 21,14 milyar NTD kâra kıyasla 2,69 milyar NTD (86,36 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar CSC 

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