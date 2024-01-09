CSC’nin faaliyet geliri ve kârı 2023’te azaldı

Salı, 09 Ocak 2024 10:09:05 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) karbon çelik satışlarının bu yılın Aralık ayında 610.273 mt, 2023 yılında ise 7,75 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Aralık ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %1,2 düşüşle 29,48 milyar NTD (949,65 milyon $) seviyesinde yer alırken, şirket Kasım ayında kaydedilen 1,26 milyar NTD kâra kıyasla 894,87 milyon NTD (28,83 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın tamamında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %19,2 düşüşle 363,33 milyar NTD (11,7 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 18,26 milyar NTD kâra kıyasla 3,59 milyar NTD (115,84 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.