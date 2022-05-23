CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Nisan döneminde %19,2 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:41:14 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Nisan ayında karbon çelik satışlarının 828.297 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Nisan döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 3,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %9 artışla 45,41 milyar NTD (1,53 milyar $) olurken, faaliyet kârı Mart ayında kaydedilen 4,06 milyar NTD kâra kıyasla 4,58 milyar NTD (154,98 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dört ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %19,2 artışla 160,62 milyar NTD (5,43 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 18 milyar NTD kâra kıyasla 18,06 milyar NTD (610,63 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.