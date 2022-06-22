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CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Mayıs döneminde %17 arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 10:16:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Mayıs ayında karbon çelik satışlarının 824.849 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 3,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %4,2 düşüşle 43,48 milyar NTD (1,45 milyar $) olurken, faaliyet kârı Mart ayında kaydedilen 4,58 milyar NTD kâra kıyasla 4,41 milyar NTD (148 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %17 artışla 204,1 milyar NTD (6,84 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 25,36 milyar NTD kâra kıyasla 22,47 milyar NTD (753,37 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar CSC 

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