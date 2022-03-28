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CSC Ocak-Şubat döneminde faaliyet gelirinde artış açıkladı

Pazartesi, 28 Mart 2022 16:33:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Şubat ayında karbon çelik satışlarının 692.704 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Şubat döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %16,2 düşüşle 33,52 milyar NTD (1,16 milyar $) olurken, faaliyet kârı Ocak ayında kaydedilen 5,25 milyar NTD kâra kıyasla 4,16 milyar NTD (144,46 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %20,7 artışla 73,55 milyar NTD (2,55 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 7,10 milyar NTD kâra kıyasla 9,41 milyar NTD (326,45 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  mali sonuçlar  CSC 

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