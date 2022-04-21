CSC Ocak-Mart döneminde faaliyet gelirinde artış açıkladı

Perşembe, 21 Nisan 2022 10:21:18 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Mart ayında karbon çelik satışlarının 801.627 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Mart döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %24,2 artışla 41,66 milyar NTD (1,42 milyar $) olurken, faaliyet kârı Şubat ayında kaydedilen 4,16 milyar NTD kâra kıyasla 4,06 milyar NTD (139,02 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %17,7 artışla 115,21 milyar NTD (3,94 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 12,48 milyar NTD kâra kıyasla 13,47 milyar NTD (461,26 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.