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CSC 2020’de faaliyet gelirinde düşüş açıkladı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 11:11:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), geçtiğimiz yılın Aralık ayında karbon çelik satışlarının 863.880 mt seviyesinde yer alarak yerel satışların %62’sini oluşturduğunu açıkladı. 2020 yılında ise, şirketin karbon çelik satışları 10,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve yerel satışların %66’sını oluşturdu.

Aralık ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %2,3 artışla 30,60 milyar NTD (1,09 milyar $) olurken, faaliyet kârı Kasım ayında kaydedilen 2,08 milyar NTD kâra kıyasla 2,38 milyar NTD (85,26 milyon $) seviyesinde yer aldı.

2020 yılının tamamında, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %14 düşüşle 314,78 milyar NTD (11,23 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 12,58 milyar NTD kâra kıyasla 2,29 milyar NTD (81,95 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: CSC  mali sonuçlar  Tayvan  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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