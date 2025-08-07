 |  Giriş 
CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Temmuz ayında %7 arttı

Perşembe, 07 Ağustos 2025 11:27:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, perakende binek araç satışları Temmuz ayında aylık %12 düşüş ve yıllık %7 artışla 1,83 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 31 Temmuz tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %10 artışla 12,74 milyon adet oldu. 

Elektrikli araç satışları ise Temmuz ayında aylık bazda %54,7 ve yıllık %14 artışla 1 milyon adet seviyesinde kaydedildi. 

31 Temmuz tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %30 artışla 6,4 milyon adet oldu. 


