Corinth Pipeworks Polonya’daki yeni yüksek basınçlı gaz boru hattına ürün tedarik edecek

Pazartesi, 29 Kasım 2021 14:03:36 (GMT+3) | İstanbul

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, Polonya’daki yeni Gustorzyn-Wronow gaz boru hattı için ülkenin gaz iletim operatörü Gaz-System SA.’ya çelik boru tedarik edeceğini açıkladı.

80 km’lik 40” kaplamalı çelik borular Corinth’in Yunanistan’da bulunan tesislerinde üretilecek. Teslimatların 2022 yılının Nisan ayı başında başlaması ve Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamaya göre, Gustorzyn’den Wronow’a uzanan yüksek basınçlı gaz boru hattı, artan gaz hacminin Varşova ve Lodz’a, Radom ile çevresine ve Polonya’nın güneydoğu bölgelerine iletilmesini sağlayacak.