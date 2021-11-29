﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Corinth Pipeworks Polonya’daki yeni yüksek basınçlı gaz boru hattına ürün tedarik edecek

Pazartesi, 29 Kasım 2021 14:03:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, Polonya’daki yeni Gustorzyn-Wronow gaz boru hattı için ülkenin gaz iletim operatörü Gaz-System SA.’ya çelik boru tedarik edeceğini açıkladı.

80 km’lik 40” kaplamalı çelik borular Corinth’in Yunanistan’da bulunan tesislerinde üretilecek. Teslimatların 2022 yılının Nisan ayı başında başlaması ve Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamaya göre, Gustorzyn’den Wronow’a uzanan yüksek basınçlı gaz boru hattı, artan gaz hacminin Varşova ve Lodz’a, Radom ile çevresine ve Polonya’nın güneydoğu bölgelerine iletilmesini sağlayacak.


Etiketler: Polonya  borular  boru  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Kas

Liberty Ostrava ABD pazarı için dikişsiz boru üretimini artırmayı planlıyor
22 Kas

Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Ekim döneminde arttı
09 Kas

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %49 artış gösterdi
09 Kas

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %52,9 arttı
04 Kas

EUROFER: AB’nin 2021 yılı çelik boru üretimindeki artışa yönelik tahmin %12,5’e yükseldi