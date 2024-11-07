Polonyalı Alchemia, Rurexpol boru tesisini elden çıkaracak

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonyalı çelik üreticisi Alchemia S.A., olumsuz piyasa koşulları sebebiyle çelik boru üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Rurexpol’u tasfiye etme kararı aldı.

Avrupa çelik sektöründeki koşulların kötüleşmesi sonucu söz konusu tesiste üretilen ürünlere yönelik talebin azalmasının yanı sıra tesiste kullanılan eski teknolojiler ve yüksek maliyetler sebebiyle şirket, ilerleyen dönemlerde çelik boru piyasasında rekabet edemeyeceği yönünde beklentileri olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Rurexpol’un modernizasyonuna yapılacak harcamaların hem teknolojik hem de ekonomik açıdan gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Mayıs ayında şirket, benzer sebepleri gerekçe göstererek bir diğer bağlı kuruluşu olan Walcownia Rur Andrzej’i (WRA) de satışa çıkarma kararı almıştı.