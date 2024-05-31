Polonyalı Alchemia Boryszew boru tesisini satışa çıkarmayı düşünüyor

Cuma, 31 Mayıs 2024 14:09:19 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli sanayi grubu Alchemia Boryszew, kârlılığını yitirmesi sebebiyle boru üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Walcownia Rur Andrzej’i (WRA) elden çıkarmayı planlıyor.

Şirketin tesiste kullandığı eski teknoloji ve yüksek maliyetler sebebiyle boru piyasasında rekabet edemediği, ayrıca WRA’nın modernizasyonuna yapılacak harcamaların hem teknolojik hem de ekonomik açıdan gereksiz olduğunu düşündüğü ifade edildi. Bununla birlikte satış sürecinin bu yılın Eylül ayının sonuna kadar devam etmesinin beklendiği de belirtildi.

Öte yandan tesis çalışanları, 4 Haziran tarihinde greve gitmeyi planlıyor.