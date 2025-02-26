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Alchemia boru tesisinin satışı için KRUDO’yu yetkilendirdi

Çarşamba, 26 Şubat 2025 11:20:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonyalı çelik üreticisi Alchemia S.A., çelik boru üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Rurexpol’un satışı için Hollanda merkezli KRUDO Industrial’ı görevlendirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Alchemia, Polonya ve Avrupa çelik sektörlerindeki koşulların kötüleşmesi sebebiyle faaliyetlerini yeniden yapılandırmak ve optimize etmek amacıyla geçtiğimiz yılın Kasım ayında Rurexpol’u elden çıkarma kararı almıştı. Şirket, Rurexpol’un yatırımcılara harika bir fırsat sunduğunu söyledi.

Dış çapı 273 milimetreye varan dikişsiz çelik boru üretiminde uzmanlaşmış olan Rurexpol’un tesisinde yenilenmiş iki döner fırın, pilger haddehane, modern tavlama fırınları ve API işleme istasyonları bulunuyor. Tesis, petrol ve doğal gaz, inşaat, mühendislik ve kritik altyapı gibi sektörlere hizmet veriyor.


Etiketler: Boru Borular Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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