Polonyalı Rurexpol boru üretimini askıya aldı

Basında çıkan haberlere göre Polonyalı çelik üreticisi Alchemia S.A.’nın bağlı kuruluşu Polonya merkezli çelik boru üreticisi Rurexpol, Czestochowa tesisindeki üretimi askıya aldı. Söz konusu duruş, tesisin tasfiye edilmesi ve tüm personelin Şubat ayı sonuna kadar işten çıkarılacak olmasının sonucunda gerçekleştirildi.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında Alchemia, piyasadaki rekabet gücünü kaybetmesine yol açan olumsuz piyasa koşulları sebebiyle Rurexpol’u tasfiye etme kararı almıştı.
Rurexpol yıllık 70.000 mt boru üretim kapasitesine sahip.