Corinth Pipeworks Polonya doğal gaz boru hattına hidrojen taşımacılığı için kaplamalı çelik boru tedarik etti

Cuma, 09 Eylül 2022 11:27:00 (GMT+3) | İstanbul

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks Polonya merkezli gaz iletim operatörü GAZ-System’e Gustorzyn-Wronow doğal gaz boru hattının bir kısmında kullanılmak üzere 80 km, 40” çapında kaplamalı çelik boru tedarik ettiğini açıkladı.

Boru hattının bu bölümü Polonya’da inşa edilen ilk yüksek basınçlı doğal gaz boru hattı olacak ve %100’e kadar hidrojen taşıma sertifikasıyla Avrupa’da da ilkler arasında yer alacak. Bu da mevcut doğal gaz hattı için tedarik edilen boruların önümüzdeki yıllarda enerji dönüşümü hız kazandıkça hidrojen nakliyatı için de uygun olduğunu gösteriyor.