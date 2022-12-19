Çolakoğlu Metalürji sürdürülebilirlik raporunu yayımladı, Responsible Steel’e üye oldu

Pazartesi, 19 Aralık 2022 14:31:58 (GMT+3) | İstanbul

Çolakoğlu Metalürji 2021 yılındaki faaliyetlerini değerlendiren Küresel Raporlama Girişimi (GRI) onaylı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda şirketin yürüttüğü faaliyetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini yönetmek amacıyla uyguladığı strateji, sürdürülebilirlik öncelikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığı katkı ile performans sonuçları yer alıyor.

Şirketin Genel Müdürü Uğur Dalbeler, tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü pandemisi ve küresel gelişmelerin, sadece iklim kaynaklı risklerin ve çevresel etkilerinin boyutunu ortaya koymakla kalmadığını, iklim krizi ile etkin ve kollektif mücadelenin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Dalbeler, şirketin “Geleceğin Çeliğine Hayat Veriyoruz” sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, çevresel ve sosyal faaliyet sonuçlarını ölçmek ve paydaşlarının değerlendirmesine sunmak amacıyla raporlama faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Uğur Dalbeler, “Sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı daha da artırmamız gerekiyor. Yaşadığımız çevreyi iyileştirmek için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören öncü uygulamaları bünyemize katmayı hedefliyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek adına çelik sektörünün ilk küresel çok paydaşlı girişimi olan Responsible Steel’e üyeliğimizi ilan etmiş bulunuyoruz,” şeklinde konuştu.

Responsible Steel, çelik üretimi ve ilgili sektörlerden şirketlerin kurmuş olduğu çelik sektörü ve çevreye karşı sorumluluklara odaklı bir sertifikasyon girişimi.