Cogne SMP yeni dövme hattı için Danieli ile anlaştı

Salı, 27 Ocak 2026 11:24:12 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, İtalyan çelik üreticisi Cogne Group bünyesinde yer alan Special Melted Products Ltd (SMP) için İngiltere’nin Sheffield şehrindeki SMP üretim tesisine kurulmak üzere yeni bir vasıflı çelik dövme hattı tedarik edeceğini açıkladı. Yeni hattın 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

Proje kapsamında Danieli tarafından 70 meganewton (MN) kapasiteli hidrolik hızlı dövme hattı tedarik edilecek. Yeni dövme hattından elde edilecek ürünler havacılık, enerji ve sivil nükleer dahil olmak üzere sıkı şekilde denetlenen ve kritik öneme sahip sektörlere hizmet verecek.

Danieli dövme hattının Danieli Breda tarafından geliştirilen ileri seviye hidrolik ve otomasyon sistemlerini içereceğini, bu kapsamda geliştirilecek süreç simülasyon araçları ve bakım fonksiyonlarının operasyonel güvenilirlik ile süreç kontrolünü destekleyeceğini belirtti.

Danieli’ye göre dövme hattı kompakt ve sağlam bir tasarıma sahip olacak ve 70 MN seviyesine kadar dövme kuvveti sağlayıp dakikada 100 çevrimi aşan strok hızları ile çalışabilecek. Tedarikçi bu tasarımın yüksek verimlilik sağlamayı amaçladığını ifade etti.


