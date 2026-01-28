Codacons, Piombino çelik merkezi konusunda Federacciai’yi şikâyet etti

İtalya’da Piombino çelik merkezinin yeniden inşasına yönelik Metinvest-Danieli projesi, yerel kurumlar arasındaki tartışmaların yeniden odağına yerleşti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2025 yılı ile 2026 yılının başı arasında Piombino’daki eski Lucchini sahasında kurulması planlanan Metinvest Adria çelik tesisi projesi kurumsal düzeyde önemli bir ilerleme kaydetmiş olsa da henüz fiili inşaat aşamasına geçilmiş değil.

Daha önce İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai konuyla ilgili olarak kamu destekli yeni bir yassı mamul üretim merkezinin kurulmasına yönelik ihtiyaca şüpheyle yaklaştığını dile getirmişti. Kasım 2025’te yerel bir gazetenin aktardığına göre Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, “Eski Ilva’nın yanı sıra Piombino da ayrı bir mesele. Kamu kaynaklarıyla eski Ilva ile rekabet edecek bir tesisin kurulmasını kabul etmeyeceğiz. Program anlaşması kapsamında sağlanan 300 milyon € ve SACE kredi garantileri, toplamda 1,5 milyar € tutarında devlet yardımı anlamına geliyor,” ifadelerini kullanmıştı. Federacciai’ye göre yeni bir elektrik ark ocaklı tesisin kurulması, İtalya yerel hurda piyasasında ciddi bir bulunabilirlik sıkıntısına yol açarak hurda fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.

Bu görüşün aksine, çevre ve tüketici haklarını savunan dernekleri temsil eden Codacons 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Federacciai’yi rekabet kurumu ve Avrupa Komisyonuna şikâyet ettiğini duyurdu. Basın açıklamasında, Federacciai’nin hâkim piyasa konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının incelenmesi için soruşturma başlatılması ve gerekli görülmesi halinde şikâyet dosyasının diğer yetkili kurumlara da iletilmesinin talep edildiği belirtildi.

Codacons, Metinvest Adria projesinin yalnızca kamu kurumları, sendikalar ve meslek kuruluşlarının desteğini almakla kalmadığını aynı zamanda üç temel anlaşmanın imzalanmasıyla resmiyet kazandığını vurguladı. Ayrıca Codacons’a göre proje, İtalya’nın ithalata bağımlılığını azaltmak amacıyla ülkenin sıcak rulo sac üretimine olumlu katkı sağlayacak. İthalatın 2025 yılında %1,3 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde olduğu belirtilirken, yeni tesis sayesinde karbon emisyonlarının da yüksek fırın bazlı üretime kıyasla 1/20 seviyesine düşürülebileceği ifade edildi.

Codacons açıklamasında, “Federacciai, tedarik zincirindeki 30.000 oyuncunun ve dolayısıyla tüketicilerin çıkarlarını korumak yerine birkaç elektrik ark ocaklı üreticiyi savunuyor gibi görünüyor. Piombino tesisi faaliyete geçtiğinde artacak rekabetten tüm tüketiciler fayda sağlayacak. Rekabetçi ve iyi organize edilmiş bir çelik ekosistemi fiyatları düşürür, inovasyonu ve kaliteyi teşvik eder ve tüketicilerin günlük yaşamına doğrudan ve dolaylı olumlu etki yapar,” ifadelerine yer verdi.

Codacons’un şikâyetinin ve yetkili kurumların bu konuda yapacağı olası incelemelerin sonuçları yakından izlenecek.