Coal India Limited kömür sıkıntısı nedeniyle spot piyasada kömür satışlarını askıya aldı

Salı, 26 Ekim 2021 11:09:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da, yerel kömür arzının %80’den fazlasını karşılayan devlete bağlı Coal India Limited, ülke genelinde yaşanan kömür sıkıntısı nedeniyle termal elektrik santralleri hariç olmak üzere spot piyasada, ihale yoluyla yapılan kömür satışlarını askıya aldığını duyurdu.

Çelik, çimento ve gübre gibi elektrik üretimi yapmayıp kömür tüketen sektörler, yalnızca uzun vadeli tedarik sözleşmeleri uyarınca belirlenen miktarda kuru yakıt tedarik edebilecek ve artan talebi karşılamak amacıyla ihalelere katılamayacak.

CIL tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik santrallerinin kömür stoklarının düşük seviyelerde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, azalan stokların yenilenmesi amacıyla kömür arzında, elektrik sektörüne öncelik tanınmaktadır. Kömür şirketlerinin, söz konusu durum normale dönene kadar, elektrik sektörüne yapılan satışlar hariç olmak üzere kömür ihalelerinde yer almamalarını tavsiye ediyoruz. Beklediğimiz üzere kömür arz sıkıntısı kısa sürede ortadan kalktığında ve termal elektrik santrallerindeki stoklar normal seviyelere çıktığında, diğer sektörlere, tekrardan kömür tedariki yapabilecek,” sözlerine yer verildi.

Elektrik üretimi yapmayan şirketlere olan kömür tedariki, Nisan-Eylül döneminde, yıllık %37 artışla 18 milyon mt seviyesinde yer alıyordu.